ദുബായ്: പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, യുഎഇയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യാജ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നതായി അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുഎഇയിലെ പ്രമുഖ സ്കൂളുകളും സർവകലാശാലകളും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കി.
വ്യാജ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ രീതി
* ഇമെയിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ: സ്കൂളുകളുടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും വ്യാജ ലോഗോയും ലെറ്റർഹെഡും ഉപയോഗിച്ച് ആകർഷകമായ ശമ്പളത്തിൽ ജോലിയും വിസയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇമെയിലുകൾ അയയ്ക്കുന്നു.
* പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു: വിസ പ്രൊസസ്സിംഗ്, വർക്ക് പെർമിറ്റ്, മറ്റു ഏജൻസി ഫീസ് എന്നിവയ്ക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
* കൃത്യമായ അഭിമുഖമില്ല: സാധാരണയായി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ അഭിമുഖങ്ങളോ മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളോ ഇവർ നടത്താറില്ല.
* വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു: ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
* ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ: ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
* MoHRE പരിശോധന: തൊഴിൽ ഓഫറുകൾ മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MoHRE) പോർട്ടൽ വഴി പരിശോധിക്കാം.
* ഒഴിവുകൾ: സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക കരിയർ പേജുകളിൽ മാത്രമുള്ള ഒഴിവുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുക.
* വഞ്ചനയുടെ സൂചനകൾ: അമിതമായ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, പണം ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയവ തട്ടിപ്പിന്റെ സൂചനകളാണ്.
പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ആരംഭിക്കുമെന്നതിനാൽ നിരവധി അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും യുഎഇയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തട്ടിപ്പുകൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ എല്ലാവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അധികാരികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി