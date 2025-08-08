World

ഗാസ പൂർണമായും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നെതന്യാഹുവിന്റെ പദ്ധതിക്ക് സുരക്ഷാ കാബിനറ്റിന്റെ അനുമതി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,600 Less than a minute
benchamin netanyahu
FacebookWhatsApp

ഗാസ നഗരം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പദ്ധതിക്ക് സുരക്ഷാ കാബിനറ്റ് അനുമതി നൽകി. മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം തിരികെ പിടിക്കാനും ഹമാസിനെ എതിർക്കുന്ന സൗഹൃദ അറബ് സൈന്യത്തിന് കൈമാറാനുമാണ് ഇസ്രായേൽ പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് നേരത്തെ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരുന്നു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അതേസമയം ഗാസയുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്‌സിന് യോജിപ്പില്ല. ഈ നീക്കം ഹമാസിന്റെ പക്കലുള്ള ബന്ദികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് ഐഡിഎഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങളും നെതന്യാഹുവിന്റെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്

എന്നാൽ ഐഡിഎഫിനെയും തള്ളി ഗാസ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി നെതന്യാഹു മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നീക്കത്തെ എതിർത്ത് ഇസ്രായേലിൽ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പുകളും ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം ഗാസയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 5 പേർ കൂടി പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു. ഇതോടെ ഗാസയിലെ പട്ടിണി മരണം 193 ആയി.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 hour ago
10,600 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ചിപ്പുകൾക്ക് 100% തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ്; യുഎഇയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഉയരുമോ?

2 hours ago

തീരുവ ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമാകും വരെ ഇന്ത്യയുമായി തുടർ വ്യാപാര ചർച്ചകളില്ലെന്ന് ട്രംപ്

4 hours ago

ഗാസയിലെ യുദ്ധം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി; നെതന്യാഹുവിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു

15 hours ago

ട്രംപിന്റെ പുതിയ താരിഫ് നയത്തിന് പിന്നിൽ യുക്തിയില്ല; അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ: ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

16 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!