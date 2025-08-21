DubaiGulf

ദുബായിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ; പ്രവാസിക്ക് രണ്ട് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ദുബായ്: മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിച്ച കേസിൽ ദുബായിൽ പ്രവാസിക്ക് രണ്ട് വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം (ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപ) പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ദുബായ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പുതിയ ട്രാഫിക് നിയമമനുസരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഈ കേസിൽ, പ്രതി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷമാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഇയാളുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

 

നിയമലംഘനം നടത്തിയ സമയത്ത് പ്രതി അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് തടഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റും തുടർന്നുള്ള നിയമനടപടികളും ഉണ്ടായത്. വിധി പ്രകാരം, പ്രതിയുടെ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

യുഎഇയിൽ റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഈ കോടതി വിധി.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,569 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ഗാസയിലെ പരിക്കേറ്റ 155 രോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒഴിപ്പിച്ച് യു.എ.ഇ

3 hours ago

ഉംറ വിസയും യാത്രയും ഇനി എളുപ്പം; ‘നുസുക് ഉംറ’ സേവനവുമായി സൗദി അറേബ്യ

3 hours ago

ഒമാനിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി എച്ച്.പി.വി. വാക്സിൻ

3 hours ago

ഇബ്രിയിലെ പുരാതന ശവകുടീരങ്ങൾ: മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ ബന്ധങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ പുറത്ത്

4 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!