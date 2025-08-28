Kerala

ലൈംഗിക പീഡനാരോപണം: സി കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പരാതിക്കാരി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 34 minutes ago
10,584 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ പീഡനാരോപണം ആവർത്തിച്ച് പരാതിക്കാരി. ബി ജെ പി നേതാവ് സി കൃഷ്ണകുമാർ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ച് മർദിച്ചെന്നും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പീഡനപരാതി നൽകിയ യുവതി വാർത്താ കുറിപ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ മുന്നിൽവച്ചായിരുന്നു അതിക്രമം. സുരേഷ്‌ഗോപിയാണ് ചികിത്സക്ക് പണം നൽകിയത്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് അയച്ച പരാതി ചോർത്തിയത് താനല്ലെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. കേസ് പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

2014 ൽ ഒരു പീഡനശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു. എഫ് ഐ ആറിലും കോടതിയിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയിലും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ്. പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു നടപടിയും ഇല്ലാതെ പോയതെന്ന് പരാതിക്കാരി പറയുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 34 minutes ago
10,584 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കാക്കനാട് ജില്ലാ ജയിലിൽ റിമാൻഡ് പ്രതിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി

2 minutes ago

തലപ്പാടി ബസ് അപകടം: മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

38 minutes ago

ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ബിജെപി വനിതാ നേതാവിന്റെ പരാതി; യുട്യൂബർ സുബൈർ ബാപ്പു അറസ്റ്റിൽ

3 hours ago

സിഗ്നൽ ഓഫ് ചെയ്യണം, പോലീസുകാർ റോഡിലിറങ്ങി നിയന്ത്രിക്കണം; കൊച്ചിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിൽ ഹൈക്കോടതി

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!