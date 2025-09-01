Kerala

ഷാജൻ സ്‌കറിയയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; നാല് പേർ ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 52 minutes ago
10,648 Less than a minute
shajan-scaria
FacebookWhatsApp

മറുനാടൻ മലയാളി ഉടമ ഷാജൻ സ്‌കറിയയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നാല് പേർ പിടിയിൽ. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് ഷാജനെ മർദിച്ച നാല് പേർ പിടിയിലായത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഷാജനെ തല്ലിയ ശേഷം ഇവർ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് തൊടുപുഴയിൽ വെച്ച് ഷാജൻ സ്‌കറിയക്ക് മർദനമേറ്റത്. മങ്ങാട്ടുകവലയിൽ വെച്ച് അഞ്ചംഗ സംഘം വളഞ്ഞിട്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയുന്ന അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു

സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഷാജൻ സ്‌കറിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തന്നെ കൊല്ലാൻ ബോധപൂർവം നടന്ന ശ്രമമാണ് ആക്രമണമെന്ന് ഷാജൻ സ്‌കറിയ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 52 minutes ago
10,648 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴിയെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു

9 minutes ago
suicide

ആലപ്പുഴ പുന്നമടയിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനിയെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

25 minutes ago

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും: അടൂർ പ്രകാശ്

29 minutes ago
venad express

വന്ദേഭാരത് 32 മിനിറ്റ്, വിവേക് എക്‌സ്പ്രസ് 3 മണിക്കൂർ; സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു

35 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!