ഷാങ്ഹായ് ഉച്ചകോടിക്ക് ടിയാൻജിനിൽ തുടക്കം; മോദി, പുടിൻ, ഷി ജിൻപിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു

ചൈനയിലെ ടിയാൻജിൻ നഗരം ചരിത്രപരമായ ഒരു ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുകയാണ്. ഷാങ്ഹായ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (SCO) വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ലോക നേതാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നു.

ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നത്. 2020-ലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിന്ന അകൽച്ചയ്ക്ക് ഈ സന്ദർശനം ഒരു വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മോദി അറിയിച്ചു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും എതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതികളും സാമ്പത്തിക ഉപരോധ ഭീഷണികളും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉച്ചകോടിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ യുഎസ് നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാൽ, പുടിനുമായുള്ള മോദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച നിർണായകമാകും.

മേഖലയിലെ സുരക്ഷ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സഹകരണം എന്നിവ ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയെ ഒരു ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ ലോക നേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കും. പുതിയ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം.

 

