ദുബായ് ഭരണാധികാരിയും യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, ‘മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ചാരിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്’ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി. ഇനി മുതൽ ഈ സ്ഥാപനം ‘മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ചാരിറ്റബിൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്’ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ദുബായിൽ പുറത്തിറക്കിയ 2025-ലെ 36-ാം നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ഈ മാറ്റം.
1997-ലെ 13-ാം നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഈ ജീവകാരുണ്യ സ്ഥാപനം ലാഭരഹിതമായ പൊതുതാൽപര്യ സ്ഥാപനമായി തുടരും. പേരുമാറ്റം വന്നുവെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമപരമായ പദവിയിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, വിവിധങ്ങളായ ജീവകാരുണ്യ, മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടർന്നും നടത്തും.
ദുബായിലെ ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (IACAD), കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (CDA) എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഈ മേൽനോട്ടം തുടരും. പുതിയ ഉത്തരവ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.