വിരമിച്ച ദുബായ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്

ദുബായ് ഉപഭരണാധികാരിയും യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം വിരമിച്ച ദുബായ് പോലീസ് മേജർ ജനറൽമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ദുബായിലെ യൂണിയൻ ഹൗസിലെ അൽ മധീഫ് കൗൺസിലിൽ വെച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. ദുബായിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
“ദുബായുടെ സുരക്ഷാ യാത്രയുടെ നെടുംതൂണുകളാണ് വിരമിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വെല്ലുവിളികളും നിർണ്ണായകവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ അന്തസ്സോടും അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി നിർവഹിച്ചു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ദുബായ് കൈവരിച്ച അസാധാരണമായ സുരക്ഷാ നേട്ടങ്ങൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ instilled ചെയ്ത അച്ചടക്കം, കാര്യക്ഷമത, കൂറ് എന്നിവയുടെ തുടർച്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രാദേശികമായും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ഒരു മാതൃകയായി മാറിയ ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ സംഭാവനകളെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അഭിനന്ദിച്ചു. അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചരിത്രം എന്നും ആദരവ് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിരവധി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.