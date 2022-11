ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലും ദയനീയ റിഷഭ് പന്ത് ദയനീയ പരാജയമായി മാറിയതോടെ ബിസിസിഐക്കെതിരെ ആരാധക രോഷം. അവസാന ഏകദിനത്തിൽ 16 ബോളുകളിൽ പത്ത് റൺസ് മാത്രമാണ് പന്ത് നേടിയത്. തുടർച്ചയായി അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും വെറും പാഴായി പോകുന്ന പന്ത് ടീമിന് തന്നെ ബാധ്യതയായി മാറുന്നുവെന്നാണ് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച സഞ്ജു സാംസണെ പുറത്തിരുത്തിയാണ് ഒട്ടും ഫോമിൽ അല്ലാത്ത പന്തിന് ബിസിസിഐ വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരം നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

I think pant is not good batting now so pant give a water bottle.and give a chance @IamSanjuSamson #JusticeForSanjuSamson #RishabhPant



ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ 23 പന്തിൽ വെറും 15 റൺസ് മാത്രമായിരുന്നു പന്തിന്റെ സ്‌കോർ. ഈ മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസണും കളിച്ചിരുന്നു. 36 റൺസുമായി സ്‌കോറിംഗിൽ മികച്ച പിന്തുണ സഞ്ജു നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. മത്സരം മഴയെ തുടർന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലും പന്ത് പതിവ് പോലെ പരാജയപ്പെട്ടു. ഏകദിന പരമ്പരക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ടി20 പരമ്പരയിലും റിഷഭ് പന്ത് സമ്പൂർണ പരാജയമായിരുന്നു.

10(16)🔥🔥incredible innings🔥secured his place for next 10 matches. This is rishabh pant for you🔥haters step back😂#Rishabpant #SanjuSamson #BCCI