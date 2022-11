ഖത്തർ ലോകകപ്പിലും തരംഗമായി സഞ്ജു സാംസൺ; കാണാത്തത് ബിസിസിഐ മാത്രം

ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ജു സാംസണെ തഴഞ്ഞതിനുള്ള പ്രതിഷേധം ഖത്തർ ലോകകപ്പ് വേദിയിലും. ഫുട്‌ബോൾ ലോകകപ്പ് കാണാനെത്തിയ നിരവധി പേരാണ് സഞ്ജുവിന് പിന്തുണയുമായി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രംഗത്തുവന്നത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സഞ്ജുവിന്റെ ഐപിഎൽ ടീമായ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്

സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ശിഖർ ധവാനെയും പരിശീലകൻ വിവിഎസ് ലക്ഷ്മണിനെയും ആരാധകർ വിമർശിക്കുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടും സഞ്ജുവിനെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തഴയുകയായിരുന്നു. നിരന്തരം ദയനീയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന റിഷഭ് പന്തിനെ അതേസമയം മാനേജ്‌മെന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരം നൽകി പിന്തുണക്കുന്നുമുണ്ട്.

