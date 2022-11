സഞ്ജു ഇനി ഐപിഎൽ വരെ കാത്തിരിക്കണോ, വസ്തുത മനസ്സിലാക്കൂ; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തരൂർ

ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ നിന്ന് സഞ്ജു സാംസണെ പുറത്താക്കിയതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും എംപിയുമായ ശശി തരൂർ. റിഷഭ് പന്തിനെ പിന്തുണച്ച് ടീം പരിശീലകൻ വിവിഎസ് ലക്ഷ്മൺ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് തരൂരിന്റെ വിമർശനം. നാലാം നമ്പറിൽ റിഷഭ് പന്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പന്തിനെ പിന്തുണക്കേണ്ടത് പ്രധാനമെന്നാണ് ലക്ഷ്മണിന്റെ വാക്കുകൾ

തന്റെ അവസാന 11 ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ പത്തിലും പരാജയപ്പെട്ട ഫോമിൽ അല്ലാത്ത മികച്ച കളിക്കാരനാണ് പന്ത് എന്ന് തരൂർ തുറന്നടിച്ചു. ഏകദിനത്തിൽ 66 ശരാശരിയും അവസാന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും റൺസ് നേടിയിട്ടും സഞ്ജു ബെഞ്ചിലാണ്. വസ്തുത മനസ്സിലാക്കൂ എന്ന് തരൂർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

റിഷഭ് വെറും പത്ത് റൺസിന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ തരൂർ വീണ്ടും ട്വീറ്റുമായി രംഗത്തുവന്നു. വൈറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇടവേള ആവശ്യമുള്ള പന്തിന് ഒരു പരാജയം കൂടി. സഞ്ജു സാംസണിന് ഒരു അവസരം കൂടി നിഷേധിച്ചു. താൻ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റ്‌സ്മാൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഐപിഎൽ വരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ്.



One more failure for Pant, who clearly needs a break from white-ball cricket. One more opportunity denied to @IamSanjuSamson who now has to wait for the @IPL to show that he’s one of the best too-order bats in India. #IndvsNZ https://t.co/RpJKkDdp5n