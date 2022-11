വെല്ലിംഗ്ടണിൽ മഴ പെയ്യുന്നു . ഇത് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ടോസ് ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡിനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ ടി 20 റദ്ദാക്കി. ന്യൂസിലാന്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നൽകി.

നവംബർ 20 ന് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടി 20 മത്സരം നടക്കും

. ആ മത്സരത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

#TeamIndia and New Zealand team enjoy a game of footvolley as we wait for the rain to let up.#NZvIND pic.twitter.com/8yjyJ3fTGJ