അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരം. ലോകകപ്പ് ഉയർത്താൻ വന്ന ടീം ഒരു പരാജയം കൂടി രുചിച്ചാൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്താകുമെന്ന സാഹചര്യം. ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ അവസാന ലോകകപ്പ്. ആശങ്കകൾ ഏറെയായിരുന്നു അർജന്റീനക്ക്. മെക്‌സിക്കോയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നൽകാൻ താരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2-0ന്റെ വിജയം ലോകകപ്പ് ജയത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു അർജന്റീനക്ക്. അത് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഡ്രസിംഗ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയും

മെക്‌സിക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം താരങ്ങളും പരിശീലകൻ സ്‌കലോണിയും തകർത്ത് ആഘോഷിച്ചു. ലോകകിരീടം നേടിയെന്ന പോലെയായിരുന്നു ഡ്രസിംഗ് റൂമിലെ കാഴ്ചകൾ. നിർണായക മത്സരത്തിൽ മെസിയുടെയും എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെയും ഗോളുകളിലൂടെയാണ് അർജന്റീന പ്രീ ക്വാർട്ടർ പ്രതീക്ഷകൾ സജീവമാക്കിയത്.



Argentina players were HYPE after beating Mexico 🗣🎶



(via @Notamendi30) pic.twitter.com/VIFSoiqsZJ