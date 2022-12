തകർന്നുനിൽക്കുന്ന നെയ്മറെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ക്രൊയേഷ്യൻ കുട്ടി ആരാണ്; കയ്യടിച്ച് കായിക ലോകം

ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷം നെയ്മറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തിയ ക്രൊയേഷ്യൻ കുട്ടിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ. മത്സര ശേഷം ആകെ തകർന്ന നിലയിൽ മിഡ് ഫീൽഡിൽ നെയ്മർ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ക്രൊയേഷ്യൻ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു കൊച്ചു ആൺ കുട്ടി നെയ്മറുടെ സമീപത്ത് എത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. ക്രൊയേഷ്യൻ വിംഗർ ഇവാൻ പെരിസിച്ചിന്റെ മകനാണ് നെയ്മറെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെത്തിയത്

ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. സ്‌പോർട്‌സ്മാൻഷിപ്പിന്റെ മഹത്തായ ഉദാഹരണമെന്നാണ് ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ക്രൊയേഷ്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് ബ്രസീൽ പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായത്.



🚨 Lovely moment as a child from the celebrating Croatia squad - looks like Ivan Perisic family - runs over to console Neymar after #HRV shock Brazil to end #BRA dream of 1st #FIFAWorldCup since 2002 & record-extending 6th titlehttps://t.co/cyXMYoPulg@TheAthleticFC #Qatar2022 pic.twitter.com/HU2tZthP82