ലോകകപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ 2026; ആദ്യ മൽസരത്തിൽ മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും
ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് (ജൂൺ 11) ആവേശകരമായ തുടക്കം. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സഹആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലെ മത്സരങ്ങളോടെയാണ് ടൂർണമെന്റിന് തിരശ്ശീല ഉയരുന്നത്.
ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ (Day 1 Schedule)
മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ പ്രശസ്തമായ മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടന മത്സരം അരങ്ങേറുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സമയം പ്രകാരം ജൂൺ 12-ന് പുലർച്ചെയാണ് ആദ്യദിന മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാനാവുക.
- മെക്സിക്കോ vs ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (ഗ്രൂപ്പ് A
- സമയം: ജൂൺ 12, പുലർച്ചെ 00:30 (ഇന്ത്യൻ സമയം)
- വേദി: മെക്സിക്കോ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം
- ദക്ഷിണ കൊറിയ vs ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് (ഗ്രൂപ്പ് A)
- സമയം: ജൂൺ 12, രാവിലെ 07:30 (ഇന്ത്യൻ സമയം)
- വേദി: ഗ്വാഡലഹാര സ്റ്റേഡിയം
അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പിൽ ആകെ 104 മത്സരങ്ങളാണ് ആരാധകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലെ ആദ്യ ദിന പോരാട്ടങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ ആവേശം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വാനോളമുയർത്തുമെന്നുറപ്പാണ്.
പ്രത്യേകത: 2010-ലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലും ഇരുടീമുകളുമായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അന്ന് 1-1 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ പോരാട്ടം ഇത്തവണ മെക്സിക്കോയുടെ സ്വന്തം മണ്ണിലാണ് വീണ്ടും അരങ്ങേറുന്നത് എന്നത് ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.