അയ്യൂബ് ബുവാഡിക്ക് 86 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ കരാർ നൽകി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി; അടുത്ത ലക്ഷ്യം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്

By  Metro Desk Aug 26, 2026, 16:19 IST
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ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലില്ലെയിൽ നിന്ന് 18-കാരനായ മൊറോക്കൻ മിഡ്ഫീൽഡർ അയ്യൂബ് ബുവാഡിയെ (Ayyoub Bouaddi) 86 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് (ഏകദേശം €100m) തുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. ഇതോടെ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ടീമിലെത്തുന്ന കൗമാര താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ബുവാഡി സ്വന്തമാക്കി. 2031 വരെയുള്ള നീണ്ട കരാറിലാണ് താരം ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

​വേൾഡ് കപ്പിൽ മൊറോക്കോയ്ക്കായി കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബുവാഡിയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയത്. റൊഡ്രിയുടെയും ബെർണാർഡോ സിൽവയുടെയും വേർപിരിയലിന് ശേഷം ടീമിലെ മിഡ്ഫീൽഡ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനാണ് സിറ്റി മാനേജർ എൻസോ മരെസ്ക (Enzo Maresca) യുവതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്.

​ബുവാഡിയുടെ കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ചെൽസിയുടെ അർജന്റീന മിഡ്ഫീൽഡർ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിനായി (Enzo Fernandez) സിറ്റി നീക്കം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും സിറ്റിയിലേക്ക് മാറാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

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