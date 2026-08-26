അയ്യൂബ് ബുവാഡിക്ക് 86 ദശലക്ഷം പൗണ്ടിന്റെ കരാർ നൽകി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി; അടുത്ത ലക്ഷ്യം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്
ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ ലില്ലെയിൽ നിന്ന് 18-കാരനായ മൊറോക്കൻ മിഡ്ഫീൽഡർ അയ്യൂബ് ബുവാഡിയെ (Ayyoub Bouaddi) 86 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് (ഏകദേശം €100m) തുകയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി. ഇതോടെ പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് ടീമിലെത്തുന്ന കൗമാര താരം എന്ന റെക്കോർഡ് ബുവാഡി സ്വന്തമാക്കി. 2031 വരെയുള്ള നീണ്ട കരാറിലാണ് താരം ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
വേൾഡ് കപ്പിൽ മൊറോക്കോയ്ക്കായി കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബുവാഡിയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയത്. റൊഡ്രിയുടെയും ബെർണാർഡോ സിൽവയുടെയും വേർപിരിയലിന് ശേഷം ടീമിലെ മിഡ്ഫീൽഡ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനാണ് സിറ്റി മാനേജർ എൻസോ മരെസ്ക (Enzo Maresca) യുവതാരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നത്.
ബുവാഡിയുടെ കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ ചെൽസിയുടെ അർജന്റീന മിഡ്ഫീൽഡർ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസിനായി (Enzo Fernandez) സിറ്റി നീക്കം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും സിറ്റിയിലേക്ക് മാറാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.