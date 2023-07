മിയാമിയിലും മിശിഹാ ജാലം: ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഫ്രീകിക്ക് ഗോളിലൂടെ വരവറിയിച്ച് മെസി

അമേരിക്കൻ സോക്കറിലെത്തിയ ലയണൽ മെസി തകർപ്പൻ ഗോളോടെ അരങ്ങേറി. മെസിയുടെ ഗോളോടെ ലീഗ്‌സ് കപ്പിൽ വിജയത്തോടെ തുടങ്ങാൻ ഇന്റർ മിയാമിക്ക് സാധിച്ചു. മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ നേരിട്ടുള്ള ഫ്രീകിക്കിലൂടെയാണ് ക്രൂസ് അസൂലിനെതിരെ മെസി ഇന്റർ മിയാമിയുടെ വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. 11 മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇൻർ മിയാമി വീണ്ടും വിജയതീരത്ത് എത്തുന്നത്

ആദ്യ ഇലവനിൽ മെസി ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്റർ മിയാമി ഇറങ്ങിയത്. 44ാം മിനിറ്റിൽ റോബർട്ട് ടെയ്‌ലറിന്റെ ഗോളിലൂടെ ഇന്റർ മിയാമി മുന്നിലെത്തി. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇൻർ മിയാമി ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ. രണ്ടാം പകുതിയുടെ 53ാം മിനിറ്റിൽ ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം പിറന്നു. ലയണൽ മെസി കളത്തിലിറങ്ങി. മെസിക്കൊപ്പം സെർജിയോ ബുസ്‌കെറ്റ്‌സും 53ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ

65ാം മിനിറ്റിൽ യൂറിയൻ ആന്റൂണയുടെ ഗോളിൽ ക്രൂസ് അസൂൽ സമനില പിടിച്ചു. നിശ്ചിത സമയവും കഴിഞ്ഞ് നാല് മിനിറ്റ് ഇഞ്ചുറി ടൈം അനുവദിച്ചു. ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് മെസി കളിക്കാരുടെ തലയ്ക്ക മുകളിലൂടെ വലയുടെ ഇടതേ മൂലയിലേക്ക് ചെത്തിയിട്ടു. ഇതോടെ ഇന്റർ മിയാമിക്ക് 2-1ന്റെ ജയം.



