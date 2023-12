ഒരേയൊരു രാജാവ്: 25 വർഷത്തിനിടെ ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവുമധികം പേർ തിരഞ്ഞ ക്രിക്കറ്ററായി വിരാട് കോഹ്ലി

മൈതാനത്തിന് പുറത്ത് ഒരു റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി വിരാട് കോഹ്ലി. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടെ ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റർ വിരാട് കോഹ്ലിയാണെന്നാണ് വിവരം. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഗൂഗിൾ അവരുടെ 25 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം തിരഞ്ഞ വിഷയങ്ങലുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്

അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ തിരഞ്ഞ കായിക താരം വിരാട് കോഹ്ലിയല്ല. അത് പോർച്ചുഗലിന്റെ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ്. സച്ചിനും ധോണിയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2023ൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ തിരഞ്ഞ ക്രിക്കറ്റർ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലാണ്.



If the last 25 years have taught us anything, the next 25 will change everything. Here’s to the most searched moments of all time. #YearInSearch pic.twitter.com/MdrXC4ILtr