മ്യാൻമറിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം: 7.7 തീവ്രത, നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു, 20 പേർ മരിച്ചു

മ്യാൻമറിൽ അതിശക്തമായ ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്‌കൈയിലിൽ 7.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.50ഓടെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. പിന്നാലെ 6.8 തീവ്രതയിൽ മറ്റൊരു ഭൂചലനവുമുണ്ടായി. 20 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Whole Bangkok shook like Crazy! #Bangkok #earthquake pic.twitter.com/99v7ySZDGc

യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ കണക്ക് പ്രകാരം മാന്റലയിൽ നിന്ന് 17.2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നഗരമാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. 15 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരം മ്യാൻമറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇടമാണ്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീഴുന്നതിന്റെ വീഡിയോകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.

Neighboring regions, including Thailand and China's Yunnan Province, felt significant tremors. #Myanmar #earthquake pic.twitter.com/qgRHQ7ltjl

— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) March 28, 2025