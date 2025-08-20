Kerala

എബിവിപിയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാർഥിക്ക് മർദനം; ആറ് പേർക്കെതിരെ കേസ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,632 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തിരുവനന്തപുരം ധനുവച്ചപുരം ബിടിഎം കോളേജിൽ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയെ എബിവിപി പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. വിദ്യാർഥി ദേവജിത്തിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ദേവജിത്തിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആറ് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

എബിവിപിക്ക് ആധിപത്യമുള്ള കോളേജിൽ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ദേവജിത്ത്. ഇതിനിടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എബിവിപിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ മർദിച്ചെന്നാണ് പരാതി

പതിനഞ്ച് പേർ ചേർന്നാണ് വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ചത്. ദേവജിത്തിന്റെ ചെവിക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കോളേജ് സമിതി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,632 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

എംഎസ്എഫ് മതസംഘടന; ക്യാമ്പസുകളിൽ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് കെ എസ് യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

13 seconds ago

ബലാത്സംഗ കേസ്: വേടന്റെ അറസ്റ്റ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതുവരെ ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു

11 minutes ago

ഓണത്തിന് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാല് കിലോ അരി വീതം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി

19 minutes ago

റോഡ് പരിപാലനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തി; മലപ്പുറത്ത് മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!