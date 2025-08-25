സുഹൈൽ നക്ഷത്രം: എപ്പോൾ, എവിടെ ദൃശ്യമാകും? എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം?
അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സുഹൈൽ. വേനൽക്കാലത്തിന്റെ കഠിനമായ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ നക്ഷത്രം നൽകുന്നത്. അറബി നാടുകളിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗ്ഗമാണ്.
എപ്പോൾ ദൃശ്യമാകും?
* ഓഗസ്റ്റ് 24-നാണ് സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ദൃശ്യമായി തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് ഒരു 52 ദിവസക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്.
* ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ ഈ നക്ഷത്രം പുലർച്ചെ, സൂര്യോദയത്തിന് ഏകദേശം 30-50 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ദക്ഷിണ ചക്രവാളത്തിൽ ദൃശ്യമാകും.
* സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ഇത് അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി ആകാശത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ഉയരും.
എവിടെ കാണാം?
* ഭൂമിയുടെ വടക്കൻ അക്ഷാംശം 33 ഡിഗ്രിക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ നക്ഷത്രം കാണാൻ കഴിയുക.
* ഇതിൽ അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കും മധ്യഭാഗവും, വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
* സിറിയസ് നക്ഷത്രം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകാശത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സുഹൈൽ. ഇത് നഗ്ന നേത്രം കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.
പ്രാധാന്യം
സുഹൈൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉദയം അറബ് ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
* കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം: സുഹൈലിന്റെ വരവോടെ പകൽസമയത്തെ താപനില കുറയുകയും രാത്രി കൂടുതൽ തണുപ്പുള്ളതാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് ചൂടുള്ള വേനൽക്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
* കാർഷിക മേഖല: ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വരവ് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒട്ടകങ്ങളെ മേയാൻ വിടാനും, ഈന്തപ്പഴം വിളവെടുക്കാനും, ഈന്തപ്പനകൾക്ക് പരാഗണം നടത്താനും പറ്റിയ സമയമാണിത്.
* വഴികാട്ടി: പണ്ടുകാലത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ സുഹൈൽ നക്ഷത്രം ഒരു വഴികാട്ടിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
* സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യം: അറബി കവിതകളിലും കഥകളിലും ഈ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. കഠിനമായ ചൂടിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസത്തെയും സമൃദ്ധിയെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഉദയം കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചനയായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.