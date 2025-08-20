Kerala

പറവൂരിലെ വീട്ടമ്മയുടെ ആത്മഹത്യ: ബിന്ദുവിനും പ്രദീപ് കുമാറിനുമെതിരെ കേസെടുക്കും

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,645 Less than a minute
FacebookWhatsApp

അയൽവാസിയായ വട്ടിപ്പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് പറവൂർ കോട്ടുവള്ളിയിൽ വീട്ടമ്മ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ബിന്ദുവിനും ഭർത്താവ് പ്രദീപ് കുമാറിനുമെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന് പോലീസ്. മരിച്ച ആശയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ബിന്ദുവും പ്രദീപ് കുമാറും ഒളിവിലാണ്. ഇന്നലെ മുതൽ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇരുവരുടെയും പണമിടപാടിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

ഇത്രയും വലിയുടെ തുകയുടെ കൈമാറ്റം നടന്നതിന് തെളിവുകളില്ല. അക്കൗണ്ട് വഴി നടന്നത് കുറച്ച് പണമിടപാട് മാത്രമാണ്. പണം കൊടുത്തതിനും വാങ്ങിയതിനും കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,645 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്; മറുപടിയുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

2 hours ago

മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയിലുള്ളതിനാലാണ് വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് കൊച്ചി കമ്മീഷണർ

2 hours ago

കോഴിക്കോട് വിവാഹ വീട്ടിൽ മോഷണം; 10 പവൻ സ്വർണവും 6000 രൂപയും കവർന്നു

2 hours ago

പാലക്കാട് തൃത്താലയിൽ വധശ്രമക്കേസ് പ്രതിയെ വീടിന്റെ മച്ചിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടി

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!