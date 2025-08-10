യുഎഇയിൽ വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്നു; താപനില കുറയുമോ?

ദുബായ്: യുഎഇയിൽ കൊടും ചൂടിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിന് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 10) അവസാനമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് വേനൽക്കാലം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിക്കാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കുമെങ്കിലും, ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം താപനിലയിൽ നേരിയ കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് സൂചന.
വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ (MoCIIP) അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും മുകളിലാണ്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ താപനില 51.8°C വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ, കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയാണ് യുഎഇയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.
സെപ്റ്റംബർ 22-നാണ് യുഎഇയിൽ ഔദ്യോഗികമായി വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പരമ്പരാഗതമായി ചൂട് കുറയുന്നതിന്റെ സൂചന നൽകുന്ന ‘സുഹൈൽ’ നക്ഷത്രം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ ദൃശ്യമാകും. ഇത് താപനിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും, രാവിലെ നേരത്തെ അന്തരീക്ഷം തണുക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ താപനിലയിൽ 4 മുതൽ 5 ഡിഗ്രി വരെ കുറവ് വന്നേക്കാമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (NCM) പ്രവചിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം താപനില വീണ്ടും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും പൊടിക്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.