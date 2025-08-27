Kerala

ഭാര്യയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഒളിവിൽ പോയി; പ്രതി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിൽ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 33 minutes ago
10,577 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഭാര്യയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിനുള്ള 16 വയസുള്ള മകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിൽ. ചെന്നൈ കോടമ്പാക്കം ഭരതീശ്വർ കോളനി സ്വദേശിയായ 41കാരനാണ് പിടിയിലായത്. 2019ൽ അവിട്ടത്തൂർ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. തൃശ്ശൂർ ആളൂർ പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

കേസിൽ ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. കൊവിഡ് സമയത്ത് കൊറോണ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ പ്രതി ഒളിവിൽ പോകുകയായിരുന്നു. വിചാരണക്ക് ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിയെ കോടതി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു

പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വാടകക്ക് താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു പ്രതി. അടുത്തിടെ ഇയാളെ കുറിച്ച് നിർണായക വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണസംഘം ചെന്നൈയിൽ എത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകലെ സെമഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്തെ വാടക വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 33 minutes ago
10,577 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസ്:അജിത് കുമാറിനെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിന് സ്‌റ്റേ

13 seconds ago

ഓണാഘോഷത്തിനെതിരായ വർഗീയ പരാമർശം; അധ്യാപികയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു

6 minutes ago

ഐടി ജീവനക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ച കേസ്; നടി ലക്ഷ്മി മേനോൻ ഒളിവിലെന്ന് പോലീസ്

9 minutes ago

വീണ്ടും മുക്കാൽ ലക്ഷം കടന്ന് സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് ഉയർന്നത് 280 രൂപ

39 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!