അതീന്ദ്രിയ നാടകാനുഭവവുമായി ‘ടെർഹാൽ’; സൗദി പ്രതിഭകളും ആഗോള വിദഗ്ദ്ധരും ഒന്നിക്കുന്നു
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ കലാ രംഗത്ത് പുതിയൊരു അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെയും ആഗോള വൈദഗ്ധ്യത്തെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന “ടെർഹാൽ” എന്ന നാടകം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ immersive നാടകം (കാഴ്ചക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അവതരണം) ദിരിയയിലെ മയാദിൻ തിയേറ്ററിൽ ഓഗസ്റ്റ് 25 വരെ തുടരും. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ, സൗദി പൈതൃകത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണിത്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
“ടെർഹാൽ” ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമാണ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 120-ലധികം കലാകാരന്മാരും വിദഗ്ദ്ധരും ഇതിൽ സഹകരിച്ചു. സമകാലിക ദൃശ്യപരമായ കഥപറച്ചിലിനൊപ്പം സൗദിയുടെ വൈകാരികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വത്വം സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു മികച്ച നിർമ്മാണമാണിത്. പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളും അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ദ്ധരും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ മികച്ച മാതൃകയായി ഇത് മാറുന്നു. immersive തിയേറ്ററിന്റെയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും പിൻബലത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഒരു നാടകാവിഷ്കാരം കാഴ്ചക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.
ഈ നാടകത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൗദി കലാകാരന്മാർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. അഭിനയം, സംവിധാനം, രൂപകൽപ്പന, രചന തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടമായിരുന്നു. പ്രദർശനത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകളും, ദൃശ്യ തിയേറ്റർ, ഇന്ററാക്ടീവ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ചലനകലകൾ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ദ്ധരുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയവും അവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു.
കരകൗശലവസ്തുക്കൾ, മജ്ലിസ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണങ്ങൾ, നാടൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ സൗദി പൈതൃകത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാദേശിക സംവേദനക്ഷമതയും ആഗോള വൈദഗ്ധ്യവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നാടകം നിലനിർത്തുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇഫക്റ്റുകൾ, ഒറിജിനൽ സംഗീത കമ്പോസിഷനുകൾ, അഭിനേതാക്കളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക തിയേറ്റർ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രകടനത്തിനപ്പുറം, അറിവിന്റെ ഉറവിടവും, കഴിവുകൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള വേദിയും, ആഗോള സാംസ്കാരിക സഹകരണത്തിനുള്ള പാലവുമാകാൻ സൗദി തിയേറ്ററിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് “ടെർഹാൽ” തെളിയിക്കുന്നു. സൗദിയിലെ കലാമേഖലയുടെ അതിവേഗ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ സംരംഭം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും.