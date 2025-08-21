National

ദളപതി’ വിജയ് മധുരയിൽ പോർവിളി മുഴക്കി; 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടി.വി.കെ. ഡി.എം.കെ.യുടെ പ്രധാന എതിരാളിയാകും

Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,573 Less than a minute
FacebookWhatsApp

മധുര: 2026-ലെ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി.വി.കെ) പാർട്ടി മധുരയിൽ നടത്തിയ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ തമിഴ് സൂപ്പർതാരം വിജയ് രാഷ്ട്രീയ പോർവിളി മുഴക്കി. ഭരണകക്ഷിയായ ഡി.എം.കെ.യെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച വിജയ്, വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടി.വി.കെ. ഡി.എം.കെ.യുടെ പ്രധാന എതിരാളിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ബി.ജെ.പി.യെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ശത്രുവായും ഡി.എം.കെ.യെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുവായും പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയ്, ‘സിംഹക്കുട്ടികൾ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച തന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ആവേശത്തിലാക്കി. തമിഴ് ജനത ബി.ജെ.പി.ക്ക് അടിമകളാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കുടുംബവാഴ്ചയുടെയും അഴിമതിയുടെയും പേരിൽ ഡി.എം.കെ.യെ കടന്നാക്രമിച്ച വിജയ്, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ചു.

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, കച്ചത്തീവ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് തിരികെ പിടിക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ തന്റെ പാർട്ടിയുടെ മുൻഗണനകളായി വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. “സിംഹം ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും കാട്ടിലെ രാജാവാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതും” എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയ്, 2026-ൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഉറപ്പാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മധുര ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,573 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: നിരീക്ഷകരെ നിയമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

34 seconds ago

“കാണാതായ ധൻകർ എവിടെ? കേന്ദ്രസർക്കാർ മറുപടി പറയണം”; ചോദ്യമുയർത്തി പ്രതിപക്ഷം

8 minutes ago

പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായി; കാർ തടാകത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചിറക്കി 32കാരിയെ കൊന്ന് യുവാവ്

11 hours ago

ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനാർഥി ജസ്റ്റിസ് ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇന്ന് പത്രിക നൽകും

13 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!