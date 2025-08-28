Technology

ഏറ്റവും മികച്ച ബഡ്ജറ്റ് ഫുൾ-ഫ്രെയിം ക്യാമറയ്ക്ക് വില കുറഞ്ഞു! ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ

News Desk 24 minutes ago
10,569
ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലോകത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച്, ഏറ്റവും മികച്ച ബഡ്ജറ്റ് ഫുൾ-ഫ്രെയിം ക്യാമറകളിലൊന്നായ നിക്കോൺ Z5-ന് വില കുറഞ്ഞു. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണിത്. മികച്ച പ്രകടനവും കുറഞ്ഞ വിലയും കാരണം ഈ ക്യാമറ ഇതിനകം തന്നെ വിപണിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

 

* സെൻസർ: 24.3MP എഫ്എക്സ് ഫോർമാറ്റ് CMOS സെൻസർ

* ഇമേജ് പ്രൊസസ്സർ: EXPEED 6

* ISO റേഞ്ച്: 100-51200

* ഷൂട്ടിംഗ് സ്പീഡ്: 4.5 fps

* വീഡിയോ: UHD 4K, Full HD വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്

* ഇൻ-ബോഡി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ: 5-ആക്സിസ് സെൻസർ ഷിഫ്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ റിഡക്ഷൻ

* വ്യൂഫൈൻഡർ: 3.6m-ഡോട്ട് OLED ഇലക്ട്രോണിക് വ്യൂഫൈൻഡർ

* ഡിസ്പ്ലേ: 3.2 ഇഞ്ച് ടിൽറ്റിംഗ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ എൽസിഡി

നിക്കോൺ Z5 ക്യാമറയുടെ ഈ വിലക്കുറവ്, ഫുൾ-ഫ്രെയിം ക്യാമറകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്. സോണി, കാനൺ തുടങ്ങിയ എതിരാളികളുമായി മത്സരം ശക്തമാക്കുന്നതിനാണ് നിക്കോൺ ഈ നീക്കം നടത്തിയതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഈ ക്യാമറയുടെ വില കുറഞ്ഞതോടെ, കാനൺ EOS RP, സോണി A7C പോലുള്ള മറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഫുൾ-ഫ്രെയിം മോഡലുകൾക്കും വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ദ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മിറർലെസ് ക്യാമറകളുടെ വിപണിയിൽ 2025-ൽ വലിയ വളർച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വിലക്കുറവ് ഈ മേഖലയിലെ മത്സരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും

