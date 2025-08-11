GulfSaudi Arabia

കിംഗ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് ശസ്ത്രക്രിയ

റിയാദ്: കിംഗ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ സിറ്റി (KSUMC) ഒരു പുതിയ വൈദ്യശാസ്ത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ആഫ്രിക്കയിലും ആദ്യമായി ഒരു സ്മാർട്ട് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് വിജയകരമായി സ്ഥാപിച്ചു. കിംഗ് അബ്ദുള്ള ഇയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സെന്ററിലെ (King Abdullah Ear Specialist Center) മെഡിക്കൽ ടീമാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ.

ശ്രവണശാസ്ത്ര കൺസൾട്ടന്റ് മറിയം അൽ-ജുഹാനി വ്യക്തമാക്കിയത്, ഈ ഇംപ്ലാന്റ് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഒരു ഇന്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ സംഭരിക്കാനും സാധിക്കും. ഭാവിയിൽ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇത് രോഗിയുടെ കേൾവി അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തുടർ ചികിത്സകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

 

ശ്രവണ വൈകല്യങ്ങളുടെയും ചെവിയിലെ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെയും മേഖലയിൽ ഈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സെന്റർ മേഖലയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ മെഡിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഉയർന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും നൽകിയും ഈ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ നേട്ടം കിംഗ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ സിറ്റിയുടെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ മികവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

