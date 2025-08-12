ജപ്പാനിൽ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ പോരാട്ടം വാർത്തയാകുന്നു
ഒസാക്ക: ജപ്പാനിൽ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ അധികം ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. എന്നാൽ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാൽ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ഒരു വനിതാ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നടത്തിയ നിയമപോരാട്ടം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്. ഒസാക്കയിലെ മുൻ ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്കെതിരെയാണ് ഇവർ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
തൻ്റെ ജോലിയിലും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടാണ് ‘ഹികാരി’ (യഥാർത്ഥ പേരല്ല) എന്ന ഈ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഈ പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറായത്. ‘ആക്രമണത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതം നിലച്ചുപോയി. അടുത്തിടെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് പോലും കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചുമരിലിടിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു’, ഹികാരി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു.
2018-ൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിന് ശേഷം ഒസാക്ക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന കെൻ്റാരോ കിറ്റഗാവ തന്നെ അതിക്രമിച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഹികാരിയുടെ ആരോപണം.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2024 ജൂണിലാണ് കിറ്റഗാവയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ആദ്യ വാദം കേൾക്കലിൽ കിറ്റഗാവ താൻ കേസിനെ നേരിടുന്നില്ലെന്നും ഇരയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ദുരിതത്തിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിസംബറിൽ, തൻ്റെ വാദം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞ്, ഹികാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവർക്ക് സമ്മതമായിരുന്നുവെന്നും കിറ്റഗാവയുടെ അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഹികാരി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതായി ആരോപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കിറ്റഗാവയുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വന്നതെന്നും ചില മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെയായിരുന്നു അത്. ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല’. തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാൽ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ ജാപ്പനീസ് വനിതാ പ്രോസിക്യൂട്ടറായ ‘ഹികാരി’യുടെ വാക്കുകളാണിത്. മദ്യലഹരിയിൽ താൻ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നെന്നും, അപ്പോഴാണ് കെൻ്റാരോ കിറ്റഗാവ തന്നെ അതിക്രമിച്ചതെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി.
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
ഓഫീസ് പാർട്ടിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ടാക്സിയിൽ കയറിയ തന്നെ, കിറ്റഗാവ അതിലേക്ക് ബലം പ്രയോഗിച്ച് കയറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് കിറ്റഗാവയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് താൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഹികാരി പറയുന്നത്. സംഭവം പുറത്തുപറയരുതെന്ന് കിറ്റഗാവ തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും, അത് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസിന് വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുമെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ
വർഷങ്ങളോളം ഹികാരി ഈ ദുരനുഭവം മനസ്സിലൊതുക്കി. കിറ്റഗാവയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട്, പരാതി നൽകിയാൽ തൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ (PTSD) രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം, തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാനും ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ വരാനും നീതി ലഭിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് 2024-ൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങൾ
സെപ്റ്റംബറിൽ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, തനിക്കെതിരെ ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിക്കുന്നതായി ഹികാരി അറിഞ്ഞു. ഹികാരിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും, അവർ കിറ്റഗാവയിൽ ആകൃഷ്ടയായിരുന്നുവെന്നും സമ്മതത്തോടെയാണ് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്നും ഉള്ള നുണപ്രചാരണങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കിറ്റഗാവയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഹികാരി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അവർ വീണ്ടും അവധിയെടുത്തു.
മാറ്റം വരുന്ന ജപ്പാൻ
ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ജപ്പാനിൽ കൂടി വരുന്നതായി സീസെൻ സർവകലാശാല പ്രൊഫസറായ കവോരി ഒകാമോട്ടോ പറയുന്നു. ഷിയോറി ഇറ്റോ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകയും സൈനികയായിരുന്ന റിന ഗോണോയിയും നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇതിന് പ്രചോദനമായി.
2023-ൽ ജപ്പാനിൽ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി. ഇരകൾ അക്രമം നടന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നതടക്കമുള്ള നിയമ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 8.1 ശതമാനം ജാപ്പനീസ് സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 1.5 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് പോലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. 55.4 ശതമാനം പേർ ഇപ്പോഴും നിശബ്ദരായി തുടരുന്നു.
”വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം എന്നൊരു തോന്നൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്ക് ഓഹരി ഉടമകളോ സ്പോൺസർമാരോ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ ഇല്ല,” ഹികാരി പറഞ്ഞു. ഈ ധൈര്യമാണ് പലരെയും ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹികാരിക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിറ്റഗാവയ്ക്ക് കഠിനമായ തടവ് ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹികാരിയുടെ പിന്തുണക്കാർ ജനുവരിയിൽ സർക്കാരിന് ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. ഈ നിവേദനത്തിൽ ഇതിനോടകം 68,000-ത്തിലധികം ഒപ്പുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
”ഞാൻ പരസ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം, ഇരകളല്ല തെറ്റുകാർ എന്ന് ഉറക്കെ പറയാനാണ്,” ഹികാരി പറഞ്ഞു. “എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയുകയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.” ഈ വാക്കുകൾ ജപ്പാനിൽ സമാനമായ ദുരനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ നിരവധി സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.