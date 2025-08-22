Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നുള്ളത് പൊതു ആവശ്യം: എംവി ഗോവിന്ദൻ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,592 Less than a minute
mv-govindan
FacebookWhatsApp

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നുള്ളത് പൊതു ആവശ്യമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. പരാതികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിവുണ്ടായിട്ടും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

തെളിവുകൾ സഹിതം കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു നേതാവിനെതിരെയും ഇത്രയധികം ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളല്ല, വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും രാഹുലിന് പദവി നൽകി.

പിതൃതുല്യനായി കാണുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വിഷയം അറിയിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പരാതിക്ക് ശേഷമാണ് ജനപ്രതിനിധി ആക്കുന്നതടക്കമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ രാഹുലിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഗുരുതര പ്രശ്‌നമാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,592 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

police

കോതമംഗലത്ത് ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീടിന്റെ മാലിന്യ ടാങ്കിനുള്ളിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം

2 hours ago

ആലപ്പുഴയിൽ എക്‌സൈസിന്റെ കഞ്ചാവ് വേട്ട; ജിം ട്രെയിനർ അടക്കം രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ

3 hours ago

രാഹുലിനെതിരായ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ സൈബർ ആക്രമണം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി ഹണി ഭാസ്‌കരൻ

4 hours ago

ചുറ്റിലും പ്രതിഷേധം; പരിപാടികളൊക്കെ റദ്ദാക്കി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങാതെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ

4 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!