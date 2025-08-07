National

ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കുമില്ല, രാജ്യതാത്പര്യമാണ് പ്രധാനം;ട്രംപിന് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,652 Less than a minute
FacebookWhatsApp

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുവ ഭീഷണിക്ക് ശക്തമായ മറുപടിയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും താത്പര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. ഇതിന് വ്യക്തിപരമായി വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നാലും അതിന് താൻ തയ്യാറാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും കർഷകരുടെയും ക്ഷീര കർഷകരുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും താത്പര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. രാജ്യതാത്പര്യമാണ് പ്രധാനം. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ട്രംപിന്റെ താരിഫ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ മോദി പറഞ്ഞു

അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയും പകര തീരുവ ഉയർത്തുന്നത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഉടനടി തിരിച്ചടി നൽകില്ല. സംയമനത്തോടെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തില്ല.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,652 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഉധംപൂരിൽ സിആർപിഎഫ് വാഹനം മറിഞ്ഞ് 3 സൈനികർ മരിച്ചു; 12 സൈനികർക്ക് പരുക്ക്

4 minutes ago

നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമയുടെ ഹർജി തള്ളി

11 minutes ago

വിഘടനവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: അരുന്ധതി റോയിയുടെ ആസാദി അടക്കം 25 പുസ്തകങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ നിരോധിച്ചു

50 minutes ago

അദാനിക്കെതിരായ യുഎസ് അന്വേഷണം കൊണ്ടാണ് മോദിക്ക് ട്രംപിനെ നേരിടാനാകാത്തത്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!