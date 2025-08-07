USAWorld

ട്രംപിന്റെ പുതിയ താരിഫ് നയത്തിന് പിന്നിൽ യുക്തിയില്ല; അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ: ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

Photo of News Desk News Desk Send an email 1 hour ago
10,598 1 minute read
FacebookWhatsApp

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: ഇന്ത്യയുമായി നടന്നു വരുന്ന വ്യാപാര ചർച്ചകൾക്കിടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ താരിഫ് നയത്തെ ചൊല്ലി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നു. താരിഫ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ യുക്തിയില്ലെന്നും ഇത് അമേരിക്കയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നതാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റഷ്യയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് മേലുള്ള താരിഫ് നിരക്ക് 50% ആയി ഉയർത്തിയത്. ഈ നീക്കം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദപരമായ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.

 

അതേസമയം, അമേരിക്കൻ താരിഫ് വർദ്ധിപ്പിച്ച നടപടി “അന്യായവും അയുക്തികവുമാണെന്ന്” ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു. കർഷകർ, ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, വ്യവസായ മേഖല എന്നിവയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ ചർച്ചകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ട്രംപിന്റെ പുതിയ നയം ഇന്ത്യയുടെ ചില കയറ്റുമതി മേഖലകളെ, പ്രത്യേകിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, ഇത് ഒരു താൽക്കാലിക നടപടി മാത്രമാണെന്നും, നയതന്ത്രപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതിനിടെ, യു.എസ്-ഇന്ത്യ വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നിർത്തിവെക്കില്ലെന്നും, അടുത്ത ഘട്ട ചർച്ചകൾ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ നടക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

 

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 1 hour ago
10,598 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ഗാസയിലെ യുദ്ധം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക മേധാവി; നെതന്യാഹുവിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു

5 minutes ago

മെഡിക്കൽ അത്യാഹിതം: അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അമേരിക്കക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

1 hour ago

കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ വരും, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാം; ഇന്ത്യക്ക് മേൽ ഭീഷണി തുടർന്ന് ട്രംപ്

11 hours ago

അയർലൻഡിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ആറ് വയസുകാരിക്ക് നേരെ വംശീയാക്രമണവും അധിക്ഷേപവും

11 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!