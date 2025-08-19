Kerala

പിണറായി സർക്കാർ കാലത്ത് ഒട്ടേറെ അവതാരങ്ങൾ, അതിലൊന്നാണ് രാജേഷ് കൃഷ്ണ: സതീശൻ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,578 Less than a minute
FacebookWhatsApp

പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കലാത്തുണ്ടായ അവതാരങ്ങളുടെ എണ്ണമെടുക്കുകയാണ് താനെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ഒട്ടേറെ അവതാരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഒടുവിലത്തെ ആളാണ് രാജേഷ് കൃഷ്ണയെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രാജേഷുമായി സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും അവരാരും അക്കാര്യം മിണ്ടുന്നില്ല. മധുര പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ എങ്ങനെ പ്രതിനിധിയായെന്നും അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിക്കൊപ്പം ആരോപണ വിധേയൻ തന്നെയാണ് വിവാദ കത്തും പുറത്തുവിട്ടത്

ഇപ്പോൽ കത്ത് പുറത്തു വിട്ടതിലടക്കം സംഭവത്തിൽ ഒട്ടേറെ ദുരൂഹതകളുണ്ട്. കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണവിധേയരായ ആളുകൾ മറുപടി പറയാതെ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,578 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ജയിൽ ചാട്ടം: ആറ് മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സമിതി

7 minutes ago
mv govindan

കത്ത് ചോർച്ച വിവാദം: മുഹമ്മദ് ഷർഷാദിന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് എംവി ഗോവിന്ദൻ

17 minutes ago

ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം 26 മുതൽ; ഓണത്തിന് ഒരു റേഷൻ കാർഡിന് 25 രൂപ നിരക്കിൽ 20 കിലോ അരിയെന്നും മന്ത്രി

1 hour ago

കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം: ഇതുവരെ 9 അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിട്ടു, ഇനിയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!