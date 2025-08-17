USAWorld

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലേക്ക് നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിച്ച് മൂന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

Photo of News Desk News Desk Send an email 10 minutes ago
10,570 Less than a minute
FacebookWhatsApp

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനായി മൂന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികരെ അയച്ചു. നൂറുകണക്കിന് സൈനികരെയാണ് ഇവർ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

​നഗരത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും, ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണകൂടം ഈ നീക്കത്തെ എതിർക്കുകയും, നഗരത്തിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്തു.

​റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നഗരത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഡെമോക്രാറ്റിക് ഭരണകൂടം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഈ നീക്കത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.

​ഈ നാഷണൽ ഗാർഡ് സൈനികർ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിലെ പ്രാദേശിക പോലീസ് വകുപ്പിന് പിന്തുണ നൽകുകയും, നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നീക്കം ഫെഡറൽ ഭരണകൂടവും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയേക്കാം.

Photo of News Desk News Desk Send an email 10 minutes ago
10,570 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ഗാസയിലെ ആളുകളെ തെക്കൻ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തയ്യാറെടുക്കുന്നു; മാനുഷിക ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്ന് യുഎൻ മുന്നറിയിപ്പ്

22 minutes ago

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുടിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത്; ഡൊണെറ്റ്സ്ക്, ലുഹാൻസ്ക് മേഖലകളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ആവശ്യപ്പെട്ടു

60 minutes ago

എയർ കാനഡ ജീവനക്കാരുടെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കനേഡിയൻ സർക്കാർ ഇടപെട്ടു; വ്യോമയാന മേഖല സാധാരണ നിലയിലാകാൻ ദിവസങ്ങളെടുക്കും

1 hour ago

റഷ്യ യുദ്ധം സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു; സമാധാന ഉടമ്പടി അംഗീകരിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ സമ്മർദ്ദം, പ്രതികരിച്ച് സെലെൻസ്കി

4 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!