ചിപ്പുകൾക്ക് 100% തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ്; യുഎഇയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഉയരുമോ?

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾക്കും സെമികണ്ടക്ടറുകൾക്കും 100% വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ (tariff) ചുമത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നീക്കം യുഎഇയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിപണിയിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിലും വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നു.

ഈ തീരുമാനം പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചിപ്പ് നിർമ്മാണം അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയെ (global supply chain) ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, കാറുകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ചിപ്പുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

അമേരിക്കൻ കമ്പനികളായ ആപ്പിൾ, ഇൻറൽ, എൻവിഡിയ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യുഎഇയിൽ വളരെ പ്രചാരമുള്ളതാണ്. ഈ കമ്പനികൾ വിദേശത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, അവയ്ക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള തീരുവ നൽകേണ്ടിവരും. ഈ അധിക ചെലവ് കമ്പനികൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നികത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഇത് യുഎഇയിലെ വിപണിയിൽ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും.

എങ്കിലും, അമേരിക്കയിൽ ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഈ തീരുവയിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ പോലുള്ള കമ്പനികൾ അമേരിക്കയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് തയ്യാറെടുത്തത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിലെ വർദ്ധനയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആഗോള വ്യാപാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ യുഎഇയെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ തീരുമാനം പരോക്ഷമായെങ്കിലും ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

 

