USAWorld

ഗാസയിൽ സമാധാനത്തിനൊരുങ്ങി ട്രംപ്; യുദ്ധം ഈ വർഷം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചന

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,569 1 minute read
FacebookWhatsApp

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: ഗാസയിലെ യുദ്ധം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. യുദ്ധാനന്തര ഗാസയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സുപ്രധാന യോഗത്തിന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഗാസ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു “സമഗ്രമായ പദ്ധതി” അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ലക്ഷ്യം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

യു.എസ്. പ്രത്യേക പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. “ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും,” വിറ്റ്കോഫ് പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ യുദ്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ട്രംപ്, “ഈ പ്രശ്‌നം വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കണം, കാരണം പട്ടിണിയും മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം ആളുകൾ മരിക്കുകയാണ്,” എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേരത്തെ, ഗാസയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാനും അതിനെ ഒരു “മധ്യപൂർവ്വദേശത്തെ റിവിയേറ” ആക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഈ നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. എങ്കിലും, ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാറുമായി യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഹമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബന്ദി വിഷയങ്ങളിൽ ഭാഗികമായ കരാറുകൾക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹമാസിനെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ബന്ദികളെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്തിമ ധാരണ ഉണ്ടാകൂ എന്നും വിറ്റ്കോഫ് സൂചിപ്പിച്ചു.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,569 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇന്ത്യ; ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ

19 minutes ago

ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം തലയറുത്ത് കൊന്ന മഡഗാസ്‌കർ രാജാവിന്റെ തലയോട്ടി 128 വർഷത്തിന് ശേഷം കൈമാറി ഫ്രാൻസ്

2 hours ago

യെമനിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത മിസൈൽ തടഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ; വ്യോമാക്രമണ സൈറണുകൾ മുഴങ്ങി

2 hours ago

ഗ്രീൻലാൻഡിലെ യുഎസ് ഇടപെടലിൽ പ്രതിഷേധം; യുഎസ് പ്രതിനിധിയെ വിളിപ്പിച്ച് ഡെന്മാർക്ക്

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!