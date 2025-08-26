കുടിയേറ്റ നയങ്ങളിൽ നിർണായക മാറ്റങ്ങളുമായി ട്രംപ്; കർശന നടപടികൾക്ക് ഉത്തരവ്

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾ പുറത്തിറക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി സുരക്ഷയും അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇവ.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
പുതിയ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം, അതിർത്തിയിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും. കൂടാതെ, വിസ അപേക്ഷകരെ കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നയങ്ങൾ വഴി രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാനും തൊഴിൽ വിപണിയിലെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ട്രംപിന്റെ ഈ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉത്തരവുകൾ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ മതേതര മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികളെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.