ഷിക്കാഗോയിൽ നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിക്കാനുള്ള നീക്കം; ട്രംപ് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുന്നു

ഷിക്കാഗോ: ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനായി ഷിക്കാഗോയിൽ നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതേസമയം, ഇല്ലിനോയിസ് ഗവർണർ ജെ.ബി. പ്രിറ്റ്സ്കർ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
ഷിക്കാഗോയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫെഡറൽ സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിക്കാനുള്ള നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും അധികാര ദുർവിനിയോഗവുമാണെന്ന് ഗവർണർ പ്രിറ്റ്സ്കർ ആരോപിച്ചു. അത്തരമൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഷിക്കാഗോയിൽ നിലവിലില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ, വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.യിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇതേ മാതൃകയിൽ ഷിക്കാഗോയിലും സൈന്യത്തെ അയക്കാൻ ട്രംപ് നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ട്രംപ് ഇപ്പോൾ അയഞ്ഞ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. ഈ വിഷയത്തിൽ ഷിക്കാഗോ മേയർ ബ്രാൻഡൻ ജോൺസണും ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തെ എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.