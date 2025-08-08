വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ട്രംപിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം; കൂടുതൽ ഫെഡറൽ സേനയെ വിന്യസിക്കും

.വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലെ ക്രമാതീതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ഫെഡറൽ നിയമപാലകരുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു. നഗരം വീണ്ടും സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു. വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ട്രംപ് ഭരണകൂടം കർശന നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാനനില “പൂർണമായും നിയന്ത്രണാതീതമാണെന്ന്” ട്രംപ് നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. നഗരഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ നിർബന്ധിതനാകുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ നാഷണൽ ഗാർഡിനെ വിന്യസിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി മേയർ മ്യൂറിയൽ ബൗസർക്കും വൈറ്റ് ഹൗസിനും ഇടയിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നതായും, ഫെഡറൽ സേനയുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് മേയർ അനുമതി നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
തുടക്കത്തിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് ഫെഡറൽ നിയമപാലകരെ വിന്യസിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സമയം നീട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സേനയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കും. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നഗരത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി പോലീസ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഈ നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. രാജ്യ തലസ്ഥാനം സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.