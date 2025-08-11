World

അലാസ്ക ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്ന് യു.എസ്. നാറ്റോ പ്രതിനിധി

റഷ്യ-യു.എസ്. ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോലോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും പങ്കെടുത്തേക്കുമെന്ന് സൂചന. യു.എസ്. നാറ്റോ അംബാസഡർ മാത്യു വിറ്റേക്കറാണ് ഈ സാധ്യത പങ്കുവെച്ചത്. യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അലാസ്ക ഉച്ചകോടിയിൽ സെലെൻസ്കിയെ ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യം വൈറ്റ് ഹൗസ് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സെലെൻസ്കിയുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും മറ്റ് പല ലോക നേതാക്കളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്ൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കരാറും പൂർണ്ണമാകില്ലെന്ന് സെലെൻസ്കിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്തിമ തീരുമാനം ട്രംപിന്റേതാണെന്നും, സെലെൻസ്കിയുടെ സാന്നിധ്യം സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് ട്രംപ് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും വിറ്റേക്കർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

 

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് ട്രംപും പുടിനും നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഉച്ചകോടി. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ഫ്രീഡ്രിക് മെർസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെലെൻസ്കിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉച്ചകോടിയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

