AbudhabiGulf

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് യു.എ.ഇ; പ്രതിരോധം മുതൽ ബഹിരാകാശം വരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ‘എഡ്ജ്’ ഗ്രൂപ്പ്

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 minutes ago
10,569 1 minute read
FacebookWhatsApp

അബുദാബി: പ്രതിരോധം, സൈബർ സുരക്ഷ, ബഹിരാകാശം തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ ലോകോത്തര നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ യു.എ.ഇ. ഒരുങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തെ മുൻനിര അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പായ EDGE-നെ (എഡ്ജ്) മുൻനിർത്തിയാണ് യു.എ.ഇ.യുടെ ഈ നീക്കം. തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പിന്നിലാക്കി ഈ മേഖലകളിൽ ഒരു നവീകരണ കേന്ദ്രമായി മാറാനുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതികളാണ് യു.എ.ഇ. ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന്, സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിലേക്കും മാറാൻ യു.എ.ഇ. ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിനായി “Make it in the Emirates”, “Operation 300bn” തുടങ്ങിയ ദേശീയ വ്യാവസായിക പദ്ധതികളുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ EDGE ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ, ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാനുമാണ് ഈ നീക്കങ്ങളിലൂടെ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

 

ഡ്രോണുകൾ, സ്വയം നിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങൾ, സൈബർ-ഫിസിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകി പ്രതിരോധ രംഗത്ത് EDGE വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തന്ത്രം, ആധുനിക യുദ്ധത്തിന്റെ മാറുന്ന സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് യു.എ.ഇ.യെ സജ്ജമാക്കും. അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത സുരക്ഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നൽകുന്ന ഒരു വിശ്വസനീയ പങ്കാളിയായി മാറാനും യു.എ.ഇ. ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ, യു.എ.ഇ.യുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും EDGE ഗ്രൂപ്പ് വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും വേണ്ടി സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതികളുമായി യു.എ.ഇ. ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവഴി, ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സ്വദേശികളെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് യു.എ.ഇ. കരുതുന്നു.

നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ (4IR) സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വാംശീകരിച്ച്, ഒരു വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള യു.എ.ഇ.യുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് EDGE ഗ്രൂപ്പ്. ഈ നീക്കങ്ങളിലൂടെ, ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമായി വളരാനാണ് യു.എ.ഇ. ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 3 minutes ago
10,569 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ഖുറിയാത്ത് സീ ഡോക്ക് പദ്ധതി 83% പൂർത്തിയായി

28 minutes ago

യുഎഇയിൽ മഴ കൂട്ടാൻ 172 ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ

15 hours ago

എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ പവർ ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല; പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

18 hours ago

യുഎഇയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; നിയമലംഘനത്തിന് 5 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ

23 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!