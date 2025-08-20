AbudhabiGulfUAE

യുഎഇ വാർഷിക ഫാൽക്കൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആദ്യമായി രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും

Photo of News Desk News Desk Send an email 58 seconds ago
10,569 1 minute read
FacebookWhatsApp

അബുദാബി: യുഎഇയുടെ പൈതൃക കായിക വിനോദമായ ഫാൽക്കൺ പക്ഷികളുടെ മത്സരം ആഗോള തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഷിക ‘എമിറേറ്റ്സ് ഫാൽക്കൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ്’ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎഇ ഫാൽക്കൺസ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. 2025-2026 സീസൺ മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടത്തും. യുഎഇക്ക് പുറത്ത് യുഎഇയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാൽക്കൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണിത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

 

  • പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

* പൈതൃകം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു: ഫാൽക്കൺ പക്ഷികളുടെ മത്സരങ്ങളെ ആഗോള കായിക ഭൂപടത്തിൽ ഉയർത്തുക, കായിക വിനോദത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക, യുഎഇയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

* ആതിഥേയത്വം: ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫാൽക്കൺറി സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റേസിംഗ് അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ, മത്സരത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പാലിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനായിരിക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം.

* അനുമതി: യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദിന്റെയും ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദിന്റെയും മാർഗനിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യുഎഇ ഫാൽക്കൺസ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. ലോകോത്തര കായിക ഇനമായി ഫാൽക്കൺ മത്സരങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊർജ്ജം പകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 58 seconds ago
10,569 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

സ്വർണ്ണ ശേഖരം അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ 26% വർദ്ധിച്ചതായി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

12 minutes ago

ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ദുരിതത്തിലായ പൗരന്മാർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി

7 hours ago

ഹത്തയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിസ്മയമായി; പർവതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുക്കിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സജീവമാകുന്നു

7 hours ago
ദുബായ് 1200

യുഎഇയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സ്കൂൾ സമയവും ജോലി സമയവും മാറ്റാൻ സാധ്യത

7 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!