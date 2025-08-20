യുഎഇ വാർഷിക ഫാൽക്കൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആദ്യമായി രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും

അബുദാബി: യുഎഇയുടെ പൈതൃക കായിക വിനോദമായ ഫാൽക്കൺ പക്ഷികളുടെ മത്സരം ആഗോള തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഷിക ‘എമിറേറ്റ്സ് ഫാൽക്കൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ്’ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎഇ ഫാൽക്കൺസ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. 2025-2026 സീസൺ മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടത്തും. യുഎഇക്ക് പുറത്ത് യുഎഇയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാൽക്കൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണിത്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
- പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
* പൈതൃകം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു: ഫാൽക്കൺ പക്ഷികളുടെ മത്സരങ്ങളെ ആഗോള കായിക ഭൂപടത്തിൽ ഉയർത്തുക, കായിക വിനോദത്തിന്റെ ഉയർന്ന നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക, യുഎഇയുടെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
* ആതിഥേയത്വം: ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫാൽക്കൺറി സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റേസിംഗ് അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ, മത്സരത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പാലിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനായിരിക്കും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള അവകാശം.
* അനുമതി: യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദിന്റെയും ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദിന്റെയും മാർഗനിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യുഎഇ ഫാൽക്കൺസ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. ലോകോത്തര കായിക ഇനമായി ഫാൽക്കൺ മത്സരങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊർജ്ജം പകരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.