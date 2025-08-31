AbudhabiGulf

യുഎഇയിൽ സെപ്റ്റംബറിലെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഡീസൽ വില കുറഞ്ഞു, പെട്രോളിന് നേരിയ വർദ്ധന

News Desk 2 hours ago
10,577 Less than a minute
അബുദാബി: യുഎഇയിലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ചു. പെട്രോൾ വിലയിൽ നേരിയ വർധനവുണ്ടായപ്പോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായി. യുഎഇയിലെ ഇന്ധനവില നിർണയ സമിതിയാണ് പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ വില നിലവിൽ വരും.

പുതിയ നിരക്കുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

* സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ: ലിറ്ററിന് 2.70 ദിർഹം (ഓഗസ്റ്റിൽ 2.69 ദിർഹം)

* സ്പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ: ലിറ്ററിന് 2.58 ദിർഹം (ഓഗസ്റ്റിൽ 2.57 ദിർഹം)

* ഇ-പ്ലസ് 91 പെട്രോൾ: ലിറ്ററിന് 2.51 ദിർഹം (ഓഗസ്റ്റിൽ 2.50 ദിർഹം)

* ഡീസൽ: ലിറ്ററിന് 2.66 ദിർഹം (ഓഗസ്റ്റിൽ 2.78 ദിർഹം)

പെട്രോൾ വിലകളിൽ ഒരു ഫിൽസിന്റെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, ഡീസൽ വിലയിൽ 12 ഫിൽസിന്റെ കുറവുണ്ടായി. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് യുഎഇയിൽ എല്ലാ മാസവും ഇന്ധനവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

 

