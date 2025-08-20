GulfUAE

സ്വർണ്ണ ശേഖരം അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ 26% വർദ്ധിച്ചതായി യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

Photo of News Desk News Desk Send an email 13 minutes ago
10,571 Less than a minute
FacebookWhatsApp

യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ സ്വർണ്ണ ശേഖരം അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ 26% വർദ്ധിച്ചു. 2024 ഡിസംബർ അവസാനത്തിൽ 22.981 ബില്യൺ ദിർഹമായിരുന്ന സ്വർണ്ണ ശേഖരം ഈ വർഷം മെയ് അവസാനം 28.933 ബില്യൺ ദിർഹമായി ഉയർന്നതായി സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും കാരണമാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ സ്വർണ്ണ ശേഖരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ, സ്വർണ്ണം ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഡോളറിന് പുറമെ സ്വർണ്ണം കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുണകരമാവുന്നു.

 

 

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 13 minutes ago
10,571 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

യുഎഇ വാർഷിക ഫാൽക്കൺസ് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആദ്യമായി രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കും

2 minutes ago

ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഡോ. ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ദുരിതത്തിലായ പൗരന്മാർക്ക് താങ്ങും തണലുമായി

7 hours ago

ഹത്തയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിസ്മയമായി; പർവതങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുക്കിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സജീവമാകുന്നു

7 hours ago
ദുബായ് 1200

യുഎഇയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സ്കൂൾ സമയവും ജോലി സമയവും മാറ്റാൻ സാധ്യത

7 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!