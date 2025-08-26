AbudhabiGulf

രാത്രിയിൽ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചാൽ 500 ദിർഹം പിഴയും 4 ബ്ലാക്ക് പോയിന്റും

Photo of News Desk News Desk Send an email 32 minutes ago
10,579 Less than a minute
FacebookWhatsApp

അബുദാബി: യുഎഇയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഓണാക്കാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ. 500 ദിർഹം (ഏകദേശം 11,300 ഇന്ത്യൻ രൂപ) പിഴയും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിൽ നാല് ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് യുഎഇ ട്രാഫിക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

മറവി കാരണവും, റോഡുകളിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും പലരും രാത്രിയിൽ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഓണാക്കാൻ മറക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഫെഡറൽ ട്രാഫിക് നിയമമനുസരിച്ച് രാത്രിയിലും മൂടൽമഞ്ഞുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും വാഹനത്തിന്റെ ലൈറ്റുകൾ ഓണാക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്.

വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാത്തതുമൂലം യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ 400 ദിർഹം പിഴയും 6 ബ്ലാക്ക് പോയിന്റും ലഭിക്കും. ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ഡ്രൈവർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു

Photo of News Desk News Desk Send an email 32 minutes ago
10,579 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

കുവൈത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 18 വിസ: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

2 minutes ago

ഒസൂൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഊർജ്ജ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള എൽ.ഇ.ഇ.ഡി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടി

14 minutes ago

യുഎഇ സ്‌കൂളുകൾക്ക് നാലാഴ്ചത്തെ ശൈത്യകാല അവധി; പഠനം നിലനിർത്താൻ പദ്ധതികൾ

49 minutes ago

ഊദ് വേള്‍ഡ് ഷോറൂം ഒമാനിലെ മബേലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

6 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!