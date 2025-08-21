AbudhabiGulf

ഗാസയിലെ പരിക്കേറ്റ 155 രോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒഴിപ്പിച്ച് യു.എ.ഇ

അബുദാബി: ഗാസയിലെ സംഘർഷത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ 155 രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും യു.എ.ഇ. ചികിത്സയ്ക്കായി ഒഴിപ്പിച്ചു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി (WHO) സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ഈ മാനുഷിക ദൗത്യം യു.എ.ഇ. പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്.

ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റവരെ അബുദാബിയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ, മറ്റ് രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും എമിറേറ്റ്സ് ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ സിറ്റിയിൽ താമസിപ്പിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകും.

 

പരിക്കേറ്റ 1000 ഫലസ്തീൻ കുട്ടികൾക്കും 1000 ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും യു.എ.ഇ.യിൽ ചികിത്സ നൽകാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ മുൻകൈയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. ഈ ദൗത്യം വഴി രോഗികൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം മാത്രമല്ല, മാനസിക പിന്തുണയും വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരികപരമായ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ 2785 രോഗികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും യു.എ.ഇ. ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗാസയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും യു.എ.ഇ. നൽകുന്ന പിന്തുണയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണിത്. ഗാസയിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലും ഈജിപ്തിലെ അൽ-അരീഷ് തുറമുഖത്ത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് ഹോസ്പിറ്റലും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് യു.എ.ഇ. ഈ മേഖലയിലെ മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്.

 

