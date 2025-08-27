DubaiGulf

‘ഡിലേക്കേഷൻ’ പരീക്ഷിച്ച് യുഎഇ കുടുംബങ്ങൾ; വേനലവധിക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയത് വൻ ലാഭത്തിൽ

ദുബായ്: അതിവേഗം പണച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്ന പുതിയൊരു പ്രവണതയ്ക്ക് യുഎഇയിൽ തുടക്കമിട്ട് കുടുംബങ്ങൾ. ‘ഡിലേക്കേഷൻ’ (Delaycation) എന്ന് പേരിട്ട ഈ തന്ത്രത്തിലൂടെ വേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ യുഎഇ കുടുംബങ്ങൾ ലാഭിച്ചത് 8,000 ദിർഹം വരെ.

സാധാരണയായി, സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായി നാട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ് യുഎഇയിലെ പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ രീതി. എന്നാൽ ഈ വർഷം പലരും അത് ഒഴിവാക്കി. സ്കൂൾ തുറന്ന് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞ് മാത്രം നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയാണ് ഇവർ ഈ വലിയ തുക ലാഭിച്ചത്.

 

എന്താണ് ഡിലേക്കേഷൻ?

വേനലവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കായിരിക്കും. ഈ ഉയർന്ന നിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ യാത്ര ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ‘ഡിലേക്കേഷൻ’ എന്ന് പറയുന്നത്.

ഈ തന്ത്രത്തിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിന് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടൽ താമസം, മറ്റ് യാത്രാ ചെലവുകൾ എന്നിവയിൽ വലിയൊരു തുക ലാഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. സ്കൂൾ തുറന്ന ഉടൻ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്താത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം ഓൺലൈനായി ഒരുക്കിയും മറ്റുമാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഈ തന്ത്രം വിജയിപ്പിച്ചത്. ഇത് യുഎഇയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

 

