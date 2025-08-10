DubaiGulf

യുഎഇ: വിൻ അൽ മർജാൻ റിസോർട്ടിൽ 60-ലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ; ഭക്ഷണപാനീയ പങ്കാളികളുമായി ധാരണയായി

റാസൽഖൈമ: യുഎഇയിലെ റാസൽഖൈമയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വിൻ അൽ മർജാൻ (Wynn Al Marjan) റിസോർട്ടിൽ 60-ലധികം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിസോർട്ടിന്റെ ഭക്ഷണപാനീയ വിഭാഗത്തിലെ പങ്കാളികളുമായി ധാരണയിലെത്തിയതോടെയാണ് ഈ ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.

വിൻ അൽ മർജാൻ റിസോർട്ട് 2027-ൽ തുറക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണപാനീയ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി ബ്രാൻഡുകളുമായി റിസോർട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, ഹോട്ടൽ, കാസിനോ, മറ്റ് വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യാനായി കഴിവുള്ള ജീവനക്കാരെയാണ് ഇപ്പോൾ റിസോർട്ട് തേടുന്നത്.

 

നിലവിൽ, പ്രോജക്റ്റിന്റെ ടവർ നിർമ്മാണം 61-ാം നിലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1,542 ഹോട്ടൽ മുറികൾ, 22 വില്ലകൾ, 22 ഭക്ഷണശാലകൾ, സ്പാ, കൺവെൻഷൻ സെന്റർ, ഗെയിമിംഗ് ഏരിയ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംയോജിത റിസോർട്ടാണ് വിൻ അൽ മർജാൻ. ഇത് യുഎഇയിലെ ആദ്യത്തെ ഗെയിമിംഗ് റിസോർട്ടായിരിക്കും.

പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴിവുകൾ റിസോർട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക കരിയർ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഭക്ഷണപാനീയ മേഖലയിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിലവിൽ പ്രധാനമായും ആളുകളെ ആവശ്യമുള്ളത്. അതുകൂടാതെ, മറ്റു പല വിഭാഗങ്ങളിലും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

