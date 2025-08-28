GulfUAE

ഈജിപ്ത് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ മടങ്ങി

ഈജിപ്തിൽ സൗഹൃദ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ മടങ്ങി. ഈജിപ്തിലെ അൽ അലമൈൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസിയാണ് യുഎഇ പ്രസിഡന്റിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു സന്ദർശനം.

സന്ദർശന വേളയിൽ, യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസിയുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തി. സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, നിക്ഷേപ മേഖലകളിൽ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റ് തന്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സഹായകമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

വർഷങ്ങളായി യുഎഇയും ഈജിപ്തും തമ്മിൽ ശക്തമായ സൗഹൃദവും സഹകരണവുമുണ്ട്. ഈജിപ്തിൽ യുഎഇ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, തനിക്ക് ലഭിച്ച ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിന് യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനോട് നന്ദി അറിയിച്ചു.

 

