World

ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും വിട്ടുനൽകില്ല; സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി റഷ്യയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യുക്രെയ്ൻ

Photo of News Desk News Desk Send an email 2 hours ago
10,577 1 minute read
FacebookWhatsApp

കീവ്: യുക്രെയ്ൻ്റെ ഭൂമി റഷ്യയ്ക്ക് വിട്ടുനൽകി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി. സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ, യുക്രെയ്നിൻ്റെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ റഷ്യക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കരാറിനെക്കുറിച്ച് മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചന നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സെലെൻസ്കിയുടെ ഈ നിലപാട്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

റഷ്യയുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് സെലെൻസ്കി രംഗത്തെത്തിയത്. “റഷ്യക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരിഞ്ച് ഭൂമി പോലും നൽകില്ല. അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതിഫലവും നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല,” അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

 

അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച അലാസ്കയിൽ വെച്ച് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണ്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു സമാധാന ചർച്ചയും വിഫലമായിരിക്കുമെന്നും യുക്രെയ്ൻ അറിയിച്ചു.

യുക്രെയ്ൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വ്യക്തമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥവും ശാശ്വതവുമായ സമാധാനമാണ് വേണ്ടതെന്നും വെടിനിർത്തൽ മാത്രം പോരെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി കുർസ്ക് പോലുള്ള റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ യുക്രെയ്ൻ തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 2 hours ago
10,577 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

പാക്കിസ്ഥാൻ തെമ്മാടി രാഷ്ട്രം, അസിം മുനീർ കോട്ടിട്ട ലാദൻ: വിമർശനവുമായി പെന്റഗൺ മുൻ മേധാവി

4 minutes ago

ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യമിടാൻ രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ആദം ഷിഫ് അനുമതി നൽകിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

2 hours ago

ജപ്പാനിൽ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ പോരാട്ടം വാർത്തയാകുന്നു

3 hours ago

മത്സരം കുറച്ച് പണം ലാഭിക്കൂ; ‘നെയ്ജുവൻ’ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചൈനയോട് വിദഗ്ധർ

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!